Will Emmy Russ bei Promi Big Brother eine Beziehung eingehen? Die Hamburgerin sammelte bei Beauty & The Nerd bereits erste Datingshow-Erfahrungen. Doch die Sendung verlief für sie alles andere als erfolgreich: Sie eckte teilweise ziemlich heftig bei ihren Mitbewohnern an und verließ das Format schließlich freiwillig. Nun lässt sich Emmy mit "Promi Big Brother" jedoch wieder auf ein TV-Experiment ein. Könnte sie sich vorstellen, nun hier etwas mit einem ihrer Mitbewohner anzufangen?

Im Interview mit Promiflash verriet die 21-Jährige, dass sie Single sei und sich vorstellen könne, sich im Haus zu verlieben: "Ich bin auch offen für alles – egal ob Spaß oder etwas Ernstes." In erster Linie sei sie dabei zwar an einem Mann interessiert, schließe aber auch eine Liebschaft mit einer Frau nicht aus. "Es kommt beides infrage", machte Emmy klar.

Darüber hinaus erklärte die Blondine, wie man ihr Herz erobern könne. Derjenige solle es ernst meinen und ihr viel Aufmerksamkeit schenken. "Er soll mir zeigen, dass er mich so nimmt, wie ich bin. Er sollte von Anfang an ehrlich sein", betonte Emmy. Denn in dieser Hinsicht sei sie in der Vergangenheit oft enttäuscht worden.

