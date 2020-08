Nun ist es raus – diese Celebritys sind dieses Jahr bei Promi Big Brother mit dabei! Am 7. August geht die nächste Staffel der beliebten Reality-TV-Show an den Start. Wie ein erster Trailer verrät, steht die Sendung in diesem Jahr ganz unter dem Motto Märchenwelt. Doch welche Stars und Sternchen werden diese bewohnen? Nachdem es bereits erste Spekulationen gab, stehen zwölf der Teilnehmer nun endlich fest!

Wie Sat.1 jetzt veröffentlicht hat, zählen zu den diesjährigen "Promi Big Brother"-Kandidaten einige Reality-TV-Bekanntheiten: Mischa Mayer war erstmals 2019 bei Love Island zu sehen und wird in Kürze zusammen mit Ex-Beauty & The Nerd-Teilnehmerin Emmy Russ und Adela Smajic den TV-Container beziehen. Neben ihnen sind auch Die Berlin - Tag & Nacht-Stars Elene Lucia Ameur und Saskia Beecks (32) am Start.

Doch auch weitere Schauspieler werden in dem Sat.1-Format zu sehen sein: 4 Blocks-Darsteller Senay Gueler und die GZSZ-Bekanntheit Jasmin Tawil (38) hoffen ebenfalls auf den "Promi Big Brother"-Sieg. Sowohl sie und als auch ihre künftigen Mitstreiter Claudia Kohde-Kilsch, Sascha Heyna und Udo Bönstrup (26) dürften während der Show musikalisch von Ballermann-Star Ikke Hüftgold und Sängerin Kathy Kelly (57) unterhalten werden.

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Mischa Mayer

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Jasmin Tawil

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Emmy Russ

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Adela Smajic

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Kathy Kelly

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Claudia Kohde-Kilsch

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Ikke Hüftgold

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Elene Lucia Ameur

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Sascha Heyna

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Saskia Beecks

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Senay Gueler

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Udo Bönstrup



