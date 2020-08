So sexy schwanger ist Romee Strijd (25)! Das Victoria's Secret-Model und sein Freund Laurens van Leeuwen (29) sind in freudiger Erwartung: In wenigen Monaten soll ihr erstes Kind, ein Mädchen, zur Welt kommen. Romee liebt ihren Babybauch und hält seinen Wachstum auf zahlreichen Pics auf Social Media fest. Für gewöhnlich wirft die Beauty sich dabei in elegante Kleidung. Jetzt streckte sie ihre Kugel aber mal ganz hüllenlos in die Kamera.

"Strandtag", schrieb die 25-Jährige zu ihrem neuesten Instagram-Post. Auf dem Bild genießt Romee die warmen Sonnenstrahlen und sonnt sich in einem knappen Bikini am Strand. Der Blickfang ist aber ganz klar der Babybauch der Laufstegschönheit. Wie prall er mittlerweile ist, zeigt die werdende Mama auch in einem kurzen Clip, der während ihrer Me-Time am Meer entstanden ist. Ohne Zweifel: Romee fühlt sich rund um wohl in ihrer Schwangerschaft!

Wie sehr die Blondine strahlt, entgeht auch ihren Fans nicht. In den Kommentaren überhäufen sie die Niederländerin mit liebevollen Worten. "Oh mein Gott dieser Bauch" oder "Wunderschön", waren nur zwei User bei dem Anblick ganz aus dem Häuschen.

Anzeige

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Romee Strijd im Februar 2020

Anzeige

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de