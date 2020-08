Emil Kusmirek (30) ist aktuell superhappy! Im vergangenen Jahr musste der einstige Das Supertalent-Kandidat großen Herzschmerz verkraften. Nachdem er sich verlobt hatte, verkündete er nur wenige Monate später die Trennung. Ende 2019 jedoch wendete sich das Liebesblatt des Tänzers wieder und er präsentierte seinen neuen Freund Tobi. Mit ihm hat er nun auch einen romantischen Urlaub in der Stadt der Liebe verbracht!

Gegenüber Promiflash hat Emil ausgeplaudert, dass es schon immer sein Traum gewesen sei, einmal mit seinem Partner nach Paris zu reisen. Mit Tobi habe er sich diesen Wunsch nun erfüllen können! "Ich würde den Urlaub jederzeit wiederholen", erzählt die TV-Bekanntheit. Das Paar habe sich natürlich alle Wahrzeichen der französischen Metropole angesehen und – das persönliche Highlight des Choreografen – eine E-Scooter-Fahrt durch die Stadt unternommen. Das sei ihm aber nicht ganz so gut geglückt. "Ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich aufs Gesicht geflogen bin, so was passiert eben", verrät Emil.

Und auch für Tobi war es ein absolut unvergesslicher Ausflug. "Der Urlaub hat uns definitiv mehr zusammengeschweißt", betont er. Die beiden Turteltauben haben aber nicht nur Paris unsicher gemacht, sondern haben auch den Nationalpark Calanques und Marseille erkundet.

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek und sein Freund Tobi in Paris im August 2020

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek im April 2020

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek und sein Freund Tobi in Paris im August 2020

