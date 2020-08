Diese drei werden wohl nicht mehr warm miteinander! Bei Bachelor in Paradise haben sich Carina Spack (24) und Serkan Yavuz (27) gesucht und gefunden. Die beiden Flirtshow-Kandidaten haben die Show als Paar verlassen und sind auch aktuell offenbar noch überglücklich miteinander. Zunächst sah es allerdings so aus, als habe der Regensburger ein Auge auf Jade Übach (26) geworfen – im Pool hatten die zwei zunächst wild geknutscht. Jade ist sich deshalb sicher: Carina habe noch immer einen Riesenhass auf sie.

In dem Podcast "Trashgeflüster" von Prince Charming-Star Sam Dylan (29) plaudert die Blondine ganz offen über das Verhältnis zwischen ihr und der Pferdeliebhaberin: "Für Carina bin ich immer schon der Teufel, weil sie wahrscheinlich eifersüchtig ist wegen Serkan, weil sie halt wusste, dass wir am Anfang was hatten." Beim Einzug ins Paradies sei es damals ziemlich offensichtlich gewesen, dass Serkan mehr für Jade empfand. "So war das halt am Anfang", meint die 26-Jährige und stellt damit wohl klar, dass sich die Situation inzwischen geändert habe.

Als Jade und ihr Ex-Flirt zuletzt allerdings gemeinsam in den Big Brother-Container eingezogen waren, hatte Carina via Instagram betont, dass Eifersucht kein Thema sei: "Ich vertraue ihm auch zu 100 Prozent. Klar ist das nicht schön, das zu sehen, aber er weiß ja, was er zu Hause hat."

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Jade Übach

Instagram / carina_spack Carina Spack, bekannt durch "Der Bachelor"

