Popdiva Mariah Carey (50) und Rüpelrapper Eminem (47) als Pärchen? Unvorstellbar – oder doch nicht? Beide Stars sind seit Jahrzehnten feste Größen im internationalen Musikbusiness. Während sich der Rapper heutzutage mit persönlichen Details eher bedeckt hält, geht die "Hero"-Interpretin offen mit ihrem privaten Glück um: Sie hat zwei Kinder, ist glücklich mit ihrem Freund Bryan Tanaka (37) zusammen und zeigt das auch. Doch wusstet ihr, dass sich die Wege von Eminem und Mariah vor Jahren mehr als intensiv gekreuzt haben? Sie waren mal liiert!

Eminem und Mariah dateten im Jahr 2001 – und zwar für rund sechs Monate. Anschließend gingen die zwei allerdings nicht im Guten auseinander. Darauf lassen sogar ein paar Songs des 47-Jährigen schließen, wie Mirror berichtet: Unter anderem soll er in dem Lied "The Warning", das 2010 erschien, explizit über seine Verflossene herziehen. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, ist allerdings nicht bekannt.

Doch das könnte sich schon bald ändern: Mariah bringt im September ihr Buch "The Meaning of Mariah Carey" auf den Markt – und gibt in der Autobiographie das eine oder andere pikante Details aus ihrem Leben preis. Laut einem Insider von Us Weekly soll Eminem nun befürchten, dass sie darin "Scheiße erzählen könnte – Dinge wie, dass er schlecht im Bett war oder ein egoistischer Lover. Er war nämlich immer sehr unsicher, was das anging."

Anzeige

Getty Images Mariah Carey im Dezember 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Eminem, Musiker

Anzeige

Getty Images Mariah Carey im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de