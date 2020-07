Mariah Carey (50) ist jetzt auch Autorin! Die Sängerin hatte bisher ein aufregendes Jahr – nicht nur, weil die amerikanische Stimmgewalt in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde, sondern auch, weil sie anlässlich ihres 50. Geburtstages einen neuen Megahit aufgenommen hat. Nun hat die "Without You"-Hitmacherin außerdem verkündet: Sie hat ihre Memoiren in einem Buch festgehalten. Sie verspricht, dass darin einige pikante Enthüllungen zu lesen sind.

Pünktlich zum 30. Jubiläum ihres Debütalbums wird am 29. September ihr Buch "The Meaning of Mariah Carey" erscheinen. Via Instagram verrät das Gesangstalent, bis jetzt gebraucht zu haben, um den Mut aufzubringen, diesen "ungefilterten" Schmöker zu verfassen. Aber jetzt sei die Kult-Diva bereit, ihre Version von den "Höhen und Tiefen, Triumphen und Traumata, Debakeln und Träumen" zu erzählen, die sie zu der Person gemacht haben, die sie heute ist. Sie erklärt weiter, dass dies bisher unmöglich gewesen sei, da ein kurzer Artikel oder ein kurzes TV-Interview nicht ausreiche, um "der Komplexität ihrer Erfahrungen" gerecht zu werden.

"Und selbst dann wurden meine Worte durch die Augen eines anderen gefiltert, um seine Erwartungshaltung von mir zu erfüllen", betont Mariah ernst. Deshalb sei es für die Chartstürmerin "unglaublich wohltuend" gewesen, dieses Buch zu schreiben.

