Sie ist einfach im absoluten Mama-Glück! Vor neun Monaten hat das erste Kind von YouTuberin Kisu (28) und Ehemann Kevin Tewe das Licht der Welt erblickt. Seitdem teilt vor allem die Netz-Beauty kleine und große Meilensteine im Babyleben von Töchterchen Milena. Bei einem erneuten Update ihrer Prinzessin wurde die Web-Bekanntheit nun ganz emotional: Kisu kann einfach nicht glauben, wie schnell ihre kleine Maus groß wird!

In einem aktuellen Post auf ihrer Instagram-Seite wird die Familienmutter ganz sentimental. "Halt, Stopp! Schon wieder ein Monatsbild! Wie mobil du einfach schon bist, kleines Melönchen", beginnt der YouTube-Star seinen Beitrag. Von Tag zu Tag entdecke die kleine Milena immer mehr von der Welt und brabbel schon munter vor sich hin. "Ich sehe schon die nächsten zwei Zähnchen und wer weiß, morgen früh hat sie vielleicht schon sechs", wird Kisu immer rührseliger.

Auch andere Veränderungen hatten ihr in letzter Zeit ziemlich zugesetzt: Kisu konnte zum Schluss ihre Tochter nicht mehr richtig stillen – und das wollte sie so erst nicht akzeptieren. "Mittlerweile kann ich endlich gut damit klarkommen und fühle mich nicht ganz so mies. Ich habe mich sehr schnell wie ein Versager gefühlt, weil es nicht mehr geklappt hat", erklärte sie vor einigen Wochen gegenüber ihrer Insta-Community.

Kisa, YouTuberin

Kisu und ihre Tochter Milena im Juli 2020

Kisu, Netz-Star

