Süß, süßer, Milena! YouTuberin Kisu könnte zurzeit wohl kaum glücklicher sein: Anfang November erblickte ihre Tochter das Licht der Welt und erfüllt die Influencerin seitdem täglich mit purem Mama-Glück. Vor allem in aktuellen Krisenzeiten bringt der niedliche Fratz seine stolze Mutti ständig zum Lächeln. Kein Wunder, immerhin ist Milena ein richtiger Sonnenschein – wie aktuelle Fotos der Kleinen eindeutig beweisen.

"Falls ihr gerade traurig seid: Milena muntert euch auf", schreibt Kisu zu vier Schnappschüssen auf Instagram. Sie alle zeigen das Mutter-Tochter-Gespann beim Kuscheln auf der heimischen Couch. Ein Ort, an dem das Duo in diesen Tagen vermutlich sehr viel Zeit verbringt. Sich dabei von den turbulenten Schlagzeilen rund um die momentane Gesundheitslage runterziehen lassen? Das kommt für die Vloggerin keinesfalls infrage. "Behaltet weiterhin eure positive Stimmung aufrecht und dann schaffen wir alles zusammen." Bei so einem zauberhaften Grinsen ihres Mädchens dürfte die gute Laune keine große Herausforderung sein.

Milena scheint ein Bilderbuch-Baby zu sein. Im vergangenen Monat beteuerte Kisu auf ihrem Instagram-Profil: "Wir lieben dich so sehr, jeden Tag machst du uns ein bisschen glücklicher."

Instagram / kisu Kisu mit Töchterchen Milena, März 2020

Instagram / kisu Influencerin Kisu mit Tochter Milena im März 2020

Instagram / kisu Kisu und Töchterchen Milena, März 2020



