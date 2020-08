Wie hat Orlando Bloom (43) seiner heutigen Verlobten Katy Perry (35) den Hof gemacht? Der Schauspieler und die Sängerin gehen nun schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und wollen ihre Liebe nicht nur mit einer Hochzeit besiegeln – die beiden gründen in Kürze sogar ihre eigene kleine Familie! Doch wie hat die Beziehung der beiden eigentlich begonnen? Offenbar wurde das erste Kapitel dieser Lovestory 2016 bei den Golden Globes geschrieben...

In einem Interview mit dem Magazin The Mirror lässt Orlando sein Kennenlernen mit Katy nun Revue passieren und erinnert sich an die damalige Preisverleihung zurück: "Ich stand also auf der Bühne, schaute durch das Publikum und da war sie, saß einfach inmitten der Menge." Ihm sei damals sofort ihr pinkfarbenes Kleid aufgefallen und er habe sich gedacht: "Wow, ich glaube, das ist Katy Perry!"

Um mit ihr ins Gespräch zu kommen, sei er zu ihrem und Denzel Washingtons Tisch hinübergelaufen. Letzterer habe sich gerade mehrere Hamburger bestellt gehabt und Orlando habe um einen von ihnen gebeten. "Ich habe dann also einen genommen und Katy zugewunken. Und das war es dann." Noch am selben Abend hätten er und die Musikerin sich auf einer Golden-Globes-Afterparty ausgiebig unterhalten und miteinander getanzt.

Buckner/Variety/REX/Shutterstock / ActionPress Schauspieler Orlando Bloom und Katy Perry im Januar 2016

Buckner/Variety/REX/Shutterstock / ActionPress Orlando Bloom und Katy Perry, 2016

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

