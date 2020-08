Jessica Paszka (30) ist endlich zurück auf Social Media! Bereits seit mehreren Wochen meldet die ehemalige Bachelorette sich ungewohnt selten auf Instagram. Nachdem sie ihrer Community offenbart hatte, dass ihre Oma krank sei, herrschte sogar komplette Funkstille auf ihrem Profil. Nach einer Woche ist Jessica jetzt aber wieder zurück: In einem Video sprach sie erstmals wieder zu ihren Followern und erklärte, wie es ihr die vergangenen Tage ergangen ist.

"Manchmal passieren unerwartete Dinge im Leben, die man nicht beeinflussen kann", begann die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. "Und wenn man so ein Mensch wie ich ist, der sehr emotional und ein bisschen schwächer ist, dann katapultiert einen das ein bisschen nach hinten." In der vergangenen Woche hätten ihr daher ihre Freunde und ihre Familie viel Kraft gegeben. Was genau passiert ist, wollte Jessi aber nicht erzählen.

"Ich möchte, dass ihr wisst, dass es mir wieder gut geht und dass ich einfach nach vorne schaue", betonte die ehemalige Rosenverteilerin und bedankte sich für die Treue ihrer Follower. "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so erleichtert bin, dass ihr so verständnisvoll seid, wenn man sich mal zurückzieht."

