Wird Prinz Andrew (60) jetzt noch tiefer in den Sexskandal um Jeffrey Epstein (✝66) gezogen? Letzterer soll zu Lebzeiten zahlreiche minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht haben. Neben ihm und seiner früheren Assistentin Ghislaine Maxwell (58), die mittlerweile in U-Haft sitzt, wird auch anderen Promis nachgesagt, in die kriminellen Machenschaften verwickelt gewesen zu sein. So muss sich auch Andrew allerlei Vorwürfen stellen. Nun heißt es, der Prinz soll sogar Kontakt zu einer weiteren Komplizin des verstorbenen Sexualstraftäters gehabt haben.

Wie Mirror erfahren haben will, hatte Andrew Umgang mit einer Britin, die als "wichtige Mitverschwörerin" gilt. Die beiden sollen gemeinsam Zeit auf Epsteins privater Insel in der Karibik verbracht haben. "Sie besorgte Mädchen aus England – mindestens zwei", behauptet Epsteins vermeintliches Opfer Maria Farmer. Aus rechtlichen Gründen wird der Name der Frau allerdings geheim gehalten. Zu seiner Verbindung zu der angeblichen Komplizin äußerte sich Andrew bisher nicht.

Ob der Sohn von Queen Elizabeth II. (94) schon bald mit noch mehr Anschuldigungen konfrontiert wird? In US-Rechtskreisen besteht die Vermutung, dass Maxwell in ihrem Prozess versuchen könnte, ihre eigene Haftstrafe abzumildern, in dem sie über seine Verwicklung auspackt. "Was würde man nicht alles tun, wenn man wüsste, dass man möglicherweise im Gefängnis stirbt?", erklärt ein anonymer Insider.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew in London im März 2011

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell im Jahr 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de