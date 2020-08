Zuletzt wurden die Fans der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar von traurigen Neuigkeiten überrascht: Die Zuschauer müssen sich von Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) verabschieden, denn die Jury wird in der kommenden Staffel des TV-Formats komplett neu besetzt. Einzig DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (66) wird wiederholt am Jurypult sitzen. Jetzt meldete sich die Ex-Jurorin Oana mit einem emotionalen Post im Netz!

"Mit Liebe und Dankbarkeit verabschiede ich mich von diesem wunderbaren Projekt, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat", schrieb die 32-Jährige nun auf Instagram und teilte dazu ein Foto aus der Show. Sie sei in ihrer Zeit bei DSDS nicht nur unfassbar warmherzig aufgenommen worden, Wertschätzung habe hinter den Kulissen auch stets einen hohen Stellenwert gehabt. "Ich fühle mich sehr bereichert dadurch, dass ich mit euch zusammen arbeiten durfte", bedankte sie sich bei ihren ehemaligen Jury-Kollegen.

Allerdings schätze sich Oana glücklich, überhaupt zwei Staffeln in Folge Teil der Castingshow-Jury gewesen zu sein. "Seit 18 Jahren sitzen bei DSDS jährlich neue Jury-Mitglieder", erinnerte sich die Tänzerin an die vergangenen Staffeln und stellte klar: "Dass wir das Glück hatten, zwei Jahre in derselben Konstellation weiterzumachen, war eine absolute Ausnahme."

Instagram / dieterbohlen Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Juli 2020

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Mai 2020

