So kommen die DSDS-Neuerungen bei den Fans an. Gerade erst wurde bekannt, dass Profitänzerin Oana Nechiti (32) und Sänger Pietro Lombardi (28) in der kommenden Staffel nicht mehr als Juroren bei DSDS zu sehen sein werden. Abgesehen von Dieter Bohlen (66) wird die Jury komplett neu besetzt. Gerüchten zufolge könnten Oana und Pietro unter anderem von Maite Kelly (40) und Michael Wendler (48) ersetzt werden. Aber was sagen die Zuschauer zu dieser Entscheidung? In einer Promiflash-Umfrage sind die meisten Fans ziemlich enttäuscht.

Nur 1.261 von insgesamt 5.070 Promiflash-Lesern [Stand: 10. August, 14 Uhr] sind der Meinung, dass es an der Zeit war, die Jury auszutauschen. Somit sind gerade einmal 24,9 Prozent aller Leser der Ansicht, dass es langweilig gewesen wäre, noch einmal eine Staffel in dieser Jury-Konstellation zu sehen. Die breite Mehrheit – nämlich 3.809 Leser (75,1 Prozent) – findet die Entscheidung des Senders schade und trauert Pie und Oana hinterher.

Auf Instagram kündigten einige Fans sogar an, die Show ohne ihre beiden Lieblingsjuroren nicht mehr anschauen zu wollen. Vor allem die Aussicht, dass möglicherweise bald der Wendler neben Dieter am Jurypult sitzt, scheint viele User zu stören. "Wird eine Katastrophe, wenn der Wendler mit dabei ist", war beispielsweise ein Kommentar.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Maite Kelly in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

