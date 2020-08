Noah Centineo (24) gibt seinen Fans einen heißen Vorgeschmack – und zwar auf seinen neuen Kinofilm, ein Remake von "Masters of the Universe". Bisher kennt man den Schauspieler eher in der Rolle des attraktiven Highschool-Schülers. Doch für dieses Projekt gibt er sein Debüt als Superheld: Er spielt nämlich He-Man. Was darf da nicht fehlen? Richtig, ein stahlharter Body. Und genau für den hat Noah ordentlich trainiert und präsentiert im Netz stolz das Ergebnis.

Das süße Lächeln, mit dem er sonst zahlreiche Frauenherzen höherschlagen lässt, wird auf diesem Schnappschuss aus dem Gym glatt zur Nebensache. Denn der Blickfang ist eindeutig sein Waschbrettbauch, den er vermutlich schweißtreibenden Workouts zu verdanken hat. Schon zuvor war er oben ohne ein heißer Anblick, doch dieses Sixpack ist definitiv noch einmal eine Steigerung.

Noahs Followern scheint es zu gefallen. Innerhalb eines Tages kratzt der Beitrag schon an den 2,5 Millionen Likes. Und für weibliche User gibt es tatsächlich gute Nachrichten, denn Noah ist wieder zu haben. Er und seine Freundin Alexis Ren (23) hatten sich im Frühjahr nach nur wenigen Monaten Beziehung getrennt.

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

Instagram / ncentineo Netflix-Star Noah Centineo

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Noah Centineo und Alexis Ren im Oktober 2019

