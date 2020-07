Sie hat es schon wieder getan! Der Keeping up with the Kardashians–Star Kylie Jenner (22) liebt es, sich auf Social Media in Szene zu setzen. Dabei zeigt sie nicht nur allzu gerne ihre sexy Kurven, auch mit ihren ständig wechselnden Looks überrascht sie ihre Follower regelmäßig. Egal ob ein kurzer Bob, ein langer Pferdeschwanz oder eine Haarpracht in Blond – Kylie scheint Veränderung zu lieben. Jetzt präsentierte sie ihrer Community wieder ein neues Haarstyling!

Auf ihrem Instagram-Profil überraschte die 22-Jährige ihre rund 185 Millionen Follower nun mit aktuellen Schnappschüssen – dabei fällt vor allem auf: Kylie trägt eine lange Lockenpracht. Gewohnt verführerisch posiert die Unternehmerin auf den Aufnahmen für die Kamera und fährt sich dabei durch die perfekt geföhnte dunkelbraune Mähne. Doch damit noch nicht genug: Neben der gestylten Frisur sitzt auch ihr Make-up wieder einwandfrei.

Dieser neue Look kommt bei ihren Fans so richtig gut an – denn: Neben zahlreichen Flammen- und Herz-Emoticons durfte sich die Mutter der kleinen Stormi Webster (2) über etliche Komplimente freuen. "Ich liebe diese Haarfarbe an dir!", "Du siehst so schön aus, Kylie!" oder "Umwerfend!", lauteten nur ein paar der durchweg positiven Kommentare ihrer Community.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Medienstar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin



