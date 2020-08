Diese Info dürfte alle Fans von Love Island freuen! Sowohl die deutsche als auch die britische Version der Kuppelshow wurde in den vergangenen Jahren auf der spanischen Insel Mallorca gedreht. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise und den damit verbundenen Reisebeschränkungen gestalten sich die Dreharbeiten in diesem Jahr schwierig – das UK-Format wurde daher bereits auf 2021 verschoben. Doch wie sieht es mit der Produktion der deutschen Show-Ausgabe aus?

Laut dem Medienmagazin DWDL.de entschied der Sender RTL2 für "Love Island" Folgendes: Die diesjährige Staffel wird nach wie vor auf Mallorca gedreht. Mit umfassenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sowie regelmäßigen Tests der Kandidatinnen und Kandidaten und des gesamten Produktionsteams soll die Show in Spanien produziert werden. Bei Bedarf will der Sender das Konzept an die Lage anpassen.

"Die Produktion ist bereits vor Ort in Vorbereitung", bestätigte ein RTL2-Sprecher. Vorab müssen die Islander in eine 14-tägige Quarantäne. Passende Konzepte seien bereits erstellt worden und würden in ständiger Absprache mit den mallorquinischen Behörden aktualisiert. "Wir freuen uns auf ein spannendes Programm-Highlight im Spätsommer", so der Sprecher des Senders.

