Ging diese Aktion jetzt zu weit? Eingefleischte Fans von Danny Liedtke (30) wissen: Der Köln 50667-Darsteller ist immer für ein Späßchen zu haben! Seine Social-Media-Kanäle sind voll von lustigen und überspitzten Clips. Und genau für diese lockere Art feiern ihn seine Follower. Doch Dannys neuester Beitrag scheint bei seiner Community so gar nicht gut anzukommen: Für ein Video, in dem er augenscheinlich in die Dusche pinkelt, erntete Danny jetzt einen Shitstorm!

Das Video veröffentlichte der Kevin-Darsteller via Instagram. Darin ist Danny zu sehen, wie er komplett bekleidet in einer begehbaren Dusche steht und durch eine Öffnung in seiner Shorts auf die Fliesen uriniert! Zwar lässt der Fitness-Enthusiast gleichzeitig die Dusche laufen, um jegliche Beweismittel direkt wegzuspülen – doch "Köln 50667"-Kollegin Sharon Battiste ertappt ihn auf frischer Tat: "Wir haben eine Toilette!", hört man sie im Hintergrund schimpfen. Und Danny? Der scheint das Ganze nicht zu bereuen. "Jeder macht’s, aber keiner spricht darüber. Ich nenne es Grundreinigung", witzelt er lediglich.

Während manche Nutzer die Nummer ähnlich locker sehen wie Danny, zeigt sich der Großteil in den Kommentaren jedoch empört: "Ich finde, so etwas gehört sich nicht im Internet", ärgert sich eine Abonnentin. "Ekelhaft", urteilt eine weitere. Was sagt ihr dazu? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, August 2020



