Was für eine große Ehre für Joey King (21)! Die Schauspielerin reitet aktuell auf einer wahren Erfolgswelle. Durch die The Kissing Booth-Reihe wurde die US-Amerikanerin über Nacht zum gefeierten Teeniestar. Mit dem Film "The Act" bewies die Beauty 2019, dass sie auch ernste Rollen spielen kann – und nun folgt der nächste Meilenstein in ihrer noch so jungen Karriere: Joey wird bald an der Seite von Brad Pitt (56) zu sehen sein!

Ganz richtig gehört, die 21-Jährige hat eine Rolle an der Seite des Oscar-Preisträgers ergattert. Wie Deadline berichtet, sollen die Dreharbeiten zu "Bullet Train" – einem Actionfilm, in dem fünf Killer eine Mission in einem Zug ausführen müssen – im kommenden Herbst in Los Angeles beginnen. Von ihrem neuen Job ist Joey absolut begeistert. "Ich bin einfach so aufgeregt, es kommt mir so unwirklich vor", schrieb sie erst kürzlich auf Instagram.

Für einige Fans dürfte auch das Engagement des 56-Jährigen überraschen. Erst nach seinem Oscar-Gewinn im Februar dieses Jahres hatte der Hollywood-Star erklärt, dass er sich eine Auszeit gönnen wolle. "Ich denke, es ist an der Zeit, für eine Weile zu verschwinden und Dinge zu schaffen", so Brad damals.

Joey King

Joey King

Brad Pitt

