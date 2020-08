Na, Mahlzeit! Kailyn Lowry (28) verkündete vor wenigen Tagen zuckersüße Neuigkeiten: Die Teen Mom-Bekanntheit hat Ende Juli ihr viertes Kind auf die Welt gebracht – ein kleiner Sohn. Seit den Baby-News hält sich die Blondine mit Details allerdings zurück, auch den Namen und ein erstes Foto behält sie derzeit noch für sich. Wenige Tage nach der Geburt sorgt sie allerdings für Wirbel, denn: Sie nimmt ihre eigene Plazenta zu sich!

"Erratet ihr, was ich hier trinke?", fragt Kailyn ihre Follower in ihrer Instagram-Story. In der Hand hält sie einen Plastikbecher mit Strohhalm, in dem eine rötliche Flüssigkeit ist. Tatsächlich handelt es sich dabei um ihren Mutterkuchen – in Form eines Smoothies. "Gemischt mit frischem Obst und Mandelmilch. Ich konnte die Plazenta gar nicht schmecken", verrät sie ihrer Community und präsentiert auf einem weiteren Foto, dass sie fast das ganze Glas geleert hat.

Kailyn ist aber nicht die einzige Promi-Mutter, die sich diese postnatale "Leckerei" gönnte. TV-Maklerin Christina Anstead und Schauspielerin Nikki Reed (32) schluckten ihre in Form von Kapseln, während Schauspielerin Hilary Duff (32) genau wie die Reality-TV-Beauty auf eine Plazenta frisch aus dem Mixer setzte.

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Anzeige

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Star

Anzeige

Getty Images Hilary Duff bei einem Wohltätigkeitsevent in L.A. im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de