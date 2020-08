Und da waren es nur noch 15... Am Montagabend wurde es beim Promi Big Brother 2020 zum ersten Mal richtig ernst, denn: Der erste Bewohner musste das Märchenland verlassen. Letztendlich traf es Tennisprofi Claudia Kohde-Kilsch (56). Doch in den kommenden Wochen werden ihr viele ihrer einstigen Mitstreiter folgen. Am Ende kann schließlich nur einer gewinnen. Und momentan hat ein Star die Nase in der Promiflash-Umfrage knapp vorn.

Noch vor dem ersten Rauswurf führte Dschungelcamp-Siegerin Jennifer Frankhauser (27) die Beliebtheitsskala an. Doch jetzt hat sie einer ihrer Konkurrenten überholt – und zwar Ikke Hüftgold. Mit seiner humorvollen und offenen Art hat er offenbar Sympathiepunkte bei den Promiflash-Lesern gesammelt. In einer Umfrage gaben 21,7 Prozent der 2.969 Teilnehmer an, dass der Ballermann-Sänger ihr Favorit ist. Damit verbannte er Jenny auf den zweiten Platz mit 18,8 Prozent der Stimmen. Bronze sicherte sich Ex-GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil (38). 13 Prozent der Leser drücken ihr die Daumen.

Die Aussichten für Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Elene Lucia Ameur (26) und die ehemaligen Schweizer Bachelorette Adela Smajic sind weniger rosig. Sie landen in dem Voting auf den letzten beiden Plätzen. Dabei scheint sich bei Letzterer doch eine kleine TV-Romanze mit Love Island-Hottie Mischa Mayer anzubahnen. Und wir erinnern uns: Janine Pink (33) und ihr Flirt Tobias Wegener (27) schafften es als Turteltauben 2019 sogar ins Finale.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im März 2019

Sat.1 / Willi Weber Ikke Hüftgold bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

Instagram / adela.smajic Adela Smajic, "Promi Big Brother"-Kandidatin

