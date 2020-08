Überraschendes Liebes-Aus bei Anastasiya Avilova (31)! Erst im Juni hatte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre Beziehung publik gemacht: Sie hatte ein heißes Foto mit einem Unbekannten in den sozialen Medien geteilt und daraufhin bestätigt, dass es sich bei dem Mann um ihren neuen Freund handelte. Jedoch war das Liebesglück nicht von langer Dauer: Anastasiya verriet jetzt gegenüber Promiflash, dass sie wieder allein durchs Leben geht!

Am Anfang habe sich ihre Beziehung zwar supergut angefühlt, jedoch änderte sich das in den vergangenen Wochen, berichtete Anastasiya nun im Promiflash-Interview. Grund dafür seien vor allem große Differenzen zwischen den beiden gewesen. "Er ist null ambitioniert und hat keine großartigen Ziele", beschrieb sie ihren ehemaligen Partner und erklärte: "Ich finde es unsexy. Ich stehe auf Männer, die genauso wie ich ambitioniert und zielstrebig sind, deswegen waren meine Schmetterlinge dann auch irgendwann weg." Nachdem er sich dann auch noch als unzuverlässig erwiesen habe, habe sich die Beauty dazu entschlossen, den Kontakt abzubrechen.

In Zukunft wolle Anastasiya bei der Partnersuche rationaler denken. "Schmetterlinge hin oder her, ich möchte einen Partner finden, der genauso wie ich große finanzielle und Lebensziele hat und fleißig daran arbeitet", stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar und merkte an: "Bis dahin bin ich lieber alleine. Ich habe jetzt sowieso keine Zeit für Dates."

Instagram / nasia_a Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Anastasiya Avilova im Juni 2020

Promiflash Model Anastasiya Avilova im Juni 2020

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im Juli 2020

