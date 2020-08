Gibt es bald ein Frauenpower-Duett von Selena Gomez (28) und Taylor Swift (30)? Die beiden Sängerinnen sind seit Jahren beste Freundinnen und gingen bereits durch dick und dünn. Da ist es fast verwunderlich, dass die beiden noch nie einen gemeinsamen Song herausgebracht haben. Auch auf Taylors neuem Album "Folklore", welches sie vor wenigen Wochen veröffentlichte, fehlt ein Duett mit der Brünetten. Dies könnte sich jetzt allerdings ändern. Selena äußerte sich nun nämlich zu einer möglichen Zusammenarbeit der BFFs.

In einem Interview in der Webshow Animal Talking spricht die 28-Jährige in den höchsten Tönen über die Freundschaft zu Taylor und bezeichnet sie als ein Familienmitglied. Einer Kollaboration sei sie außerdem alles andere als abgeneigt: "Ich habe schon immer davon geträumt, ein Lied mit Taylor zu machen. Wir beide wollten das und haben bereits darüber geredet."

Auch Taylor teilt gerne die Bühne mit ihrer Weggefährtin. Schon mehrmals unterstützte Selena die "Shake if Off"-Sängerin bei Auftritten und durfte dort ihre eigenen Lieder präsentieren. So sangen die beiden beispielsweise Selenas Hits "Hands to Myself" und "Good For You" auf Taylors "Reputation Stadium Tour". Dafür gab es viel Zuspruch von den Fans.

