Wegen Taylor-Blake-Zoff? Travis Kelce entfolgt Ryan Reynolds

Travis Kelce ist Ryan Reynolds auf Instagram entfolgt. Das Ganze kam ans Licht, nachdem Fans bemerkten, dass Travis' (35) Name auf der Follower-Liste von Ryan (48) nicht mehr zu finden ist. Der Schauspieler selbst folgt dem NFL-Star jedoch noch. Möglicher Hintergrund für Travis' Schritt: Seine Freundin Taylor Swift soll derzeit eine angespannte Beziehung zu Blake Lively (37), der Ehefrau von Ryan, haben. Das Social-Media-Drama scheint frisch zu sein, auch wenn noch unklar bleibt, wann genau Travis den Entschluss fasste. Währenddessen folgen Blake und Taylor (35) sich nach wie vor, Travis steht aber offenbar auch bei ihr nicht mehr auf der Liste. Taylor selbst folgt niemandem auf Instagram.

Doch was ist passiert? Laut Berichten von TMZ soll Taylor sich von Blake instrumentalisiert gefühlt haben, als diese sie im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit Justin Baldoni (41) – Blakes Co-Star und Regisseur von "It Ends with Us" – ins Spiel brachte. Taylor gefiel es gar nicht, von Blake als ihr "Drache" bezeichnet zu werden, der im Konflikt mit Justin eingesetzt werden sollte. Auch soll Taylor, als Blake sie zu sich einlud, nicht geahnt haben, dass ein Treffen mit Justin stattfinden würde, was den Schauspieler dann auch völlig unvorbereitet traf. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen den beiden Frauen als äußerst angespannt.

Eigentlich hatten die Fans der beiden in den vergangenen Wochen aufgeatmet: Ein Insider behauptete nämlich gegenüber NewsNation, dass sich Blake bei Taylor entschuldigt habe und die beiden mittlerweile wieder Kontakt aufgenommen haben. Zuletzt wurden die beiden Superstars bei einem Doppeldate mit Ryan und Travis gesehen.

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

