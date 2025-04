Selena Gomez und Benny verzaubern mit Abschlussball-Fotos

Benny Blanco (37) überlegte sich eine rührende Überraschung für seine Verlobte Selena Gomez (32) – und zwar ein ganz besonderes Date. Einblicke in dieses teilt die Medienpersönlichkeit nun auf Instagram: Die beiden machten sich auf in ein Einkaufszentrum für ein Abschlussball-Fotoshooting – stilecht mit Limousinenfahrt. Für das außergewöhnliche Event schmissen sich die Turteltauben ordentlich in Schale: Selena trug ein auffälliges lilafarbenes Kleid mit schwarzer Strumpfhose und flauschigem Mantel, während Benny im klassischen Smoking mit Fliege erschien. Im Einkaufszentrum ließen sie schließlich in einem Fotostudio kitschig-romantische Prom-Bilder schießen.

Der Musikproduzent überraschte die Sängerin, nachdem er erfahren hatte, dass sie nie einen eigenen Highschool-Prom erlebt hatte. Das erzählte er Anfang April in der "Jennifer Hudson Show". Seine Geburtstagsfeier im März verwandelte Benny daher kurzerhand in einen Prom, um seiner Liebsten die Kult-Teenager-Erfahrung zu ermöglichen: "Selena hatte nie einen Abschlussball, also habe ich für uns meinen Geburtstag ganz im Prom-Stil ausgerichtet." Seine Verlobte sei vor dem Abend etwas nervös gewesen. "Sie fragte mich: 'Was soll ich anziehen? Was soll ich machen?!'", erinnerte sich Benny.

Selena und Benny gelten als eines der Traumpaare der Musikbranche. Ende 2024 wurde ihre Liebe mit ihrer Verlobung gekrönt. Neben einer bevorstehenden Hochzeit steht auch eine gemeinsame Familie auf dem Plan – obwohl das aufgrund Selenas Gesundheit gar nicht so einfach ist. Ein Insider behauptete gegenüber OK Magazine, dass sie sich dennoch der Herausforderung stellen wollen: "Das ist ihre oberste Priorität."

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

