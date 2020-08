Heiko hat sein Herz offensichtlich verschenkt! Bei Schwiegertochter gesucht buhlten zwei Damen um das Herz des Brillenträgers: Anke und Elvira. Doch nun stand eine wichtige Entscheidung an. Welche der beiden Single-Ladys will er mit zu der Hochzeit von seinem Bruder Guido nehmen und welche schickt er nach Hause? Nach kurzer Beratung mit seiner Mutter und seinem Bruder hat er einen Entschluss gefasst.

Zunächst wendet er sich an Elvira und betont: "Wir haben sehr viel gemeinsam erlebt, ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei." Mit Anke könne er sich sehr gut unterhalten – doch dann folgte das große Aber... "Mein Herz ist in dem Moment aber nicht so, dass wir zusammen passen", erklärt er. Somit muss sie ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Ihre Nebenbuhlerin freut es. "Ich bin sehr glücklich mit Heiko", schwärmt sie.

Mama Sigrid und Bruder Guido haben Heiko schon im Vorfeld ihren Segen gegeben. Auch sie finden nämlich, dass die Blondine einfach besser zu ihm passe. "Die ist einfach sehr spirituell", meint sein Bruder. Findet ihr, dass Heiko die richtige Wahl getroffen hat? Stimmt ab!

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

MG RTL D Die Engelfreunde Guido und Heiko bei "Schwiegertochter gesucht" 2017

TVNOW Guido, Heiko und Mutter Sigrid bei "Schwiegertochter gesucht" 2020

