Wayne Carpendale (43) liebt es, seine Frau auf den Arm zu nehmen! Der Schauspieler und Moderatorin Annemarie (42) gewähren ihren zahlreichen Fans im Netz immer wieder Einblicke in das Leben der dreiköpfigen Familie – und dabei nehmen sie sich alles andere als ernst. Zurzeit entspannen die Eheleute mit ihrem Kind im Griechenland-Urlaub. Doch der Vater eines Sohnes ist weniger auf das Relaxen eingestellt: Wayne legt seinen Fokus offenbar auf seine Liebste und sorgt für eine nasse Überraschung…

Auf Instagram teilt die 42-Jährige eine Bilderreihe von ihrem kleinen Fotoshooting, welches ein ungeplantes Ende nimmt. Annemarie setzt ihre Kehrseite gekonnt in Szene und posiert in einem weißen Bikini vor einem Pool. "Eine Fotobombe in 1…2…3", betitelt die "red!"-Moderatorin ihren Beitrag. Denn in den nächsten Bildern sieht man, wie sich Wayne anschleicht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – ganz lässig springt der Schauspieler in den Pool, sodass seine Frau klitschnass wird. Zusätzlich setzt sie den Hashtag #TraueNiemalsDeinemEhemann.

Auch Wayne postet dieses Spektakel auf seinem Social-Media-Account. "Wenn Du nach deiner Arschbombe das Land schneller verlassen musst als Juan Carlos I.", scherzt der 43-Jährige. Seine Follower nehmen diese lustigen Schnappschüsse offenbar mit einer Menge Humor: "Deine Frau macht eindeutig die bessere Figur", schreibt ein User.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im Jahr 2020

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Jahr 2020

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale, November 2019

