Lena Meyer-Landrut (29) steht zu ihrem Körper! Erst Ende Juli hatte Stefanie Giesinger (23) in den sozialen Netzwerken offensiv zu mehr Selbstliebe aufgefordert: Im Netz zeigte das Model die Cellulite an seinen Beinen und wollte damit ein Zeichen setzen. Auch Lena scheint ihren Körper mit all seinen vermeintlichen Makeln komplett zu akzeptieren: Jetzt präsentierte die Sängerin ihrer Community ganz selbstverständlich ihre Dehnungsstreifen!

In ihrer Instagram-Story stellte die 29-Jährige ungeniert klar, dass auch sie nicht vor Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln gefeit ist. Und das macht der "Satellite"-Interpretin offenbar nichts aus: Mit den Worten "Team Body Love" – was übersetzt so viel bedeutet wie "Team, das seinen Körper liebt" – zeigt die Musikerin unmissverständlich, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt.

Vor wenigen Tagen hatte Lena mit einem Detail an ihrem Aussehen für gespaltene Meinungen bei ihren Fans gesorgt: Die Musikerin präsentierte sich mit ihrer natürlichen Lockenpracht. Während ein Teil ihrer Community den Look als besonders sexy bezeichnete, meinte ein anderer Teil, dass die dunklen Ringellöckchen die 29-Jährige viel älter wirken ließen.

Instagram / lenameyerlandrut Dehnungsstreifen von Lena Meyer-Landrut

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

