Baby-Update von Kailyn Lowry (28)! Die Teen Mom-Bekanntheit ist frischgebackene Vierfach-Mama: Ende Juli erblickte ihr Söhnchen das Licht der Welt. Wenige Tage nach der Geburt meldete sich das TV-Sternchen bei seinen Fans und verriet, dass alle wohl auf seinen, sie aber noch keinen Namen für den Kleinen ausgesucht hätten. Das haben sie jetzt aber nachgeholt: Im Netz lüftete Kailyn nun das Geheimnis...

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine ein Foto, auf dem sie ihren Neugeborenen in den Armen hält. Über dem Babybettchen hängt eine Decke mit der Aufschrift "Creed" und in der Bildunterschrift macht Kailyn Werbung für die Namensdecke und stellt damit gleichzeitig klar: Ihr kleiner Junge heißt Creed. Eine Wahl, die die 28-Jährige wohl nicht willkürlich getroffen hat. Der Name stammt aus dem Lateinischen und steht für Glaube und Grundprinzipien.

Der Beitrag löste direkt eine Welle von Kommentaren aus. Einige Follower fragten sich nämlich, ob die Beauty ihren Sohnemann nach dem "Rocky"-Sequel "Creed", in dem Michael B. Jordan (33) die Hauptrolle spielt, benannt hat. Andere gingen davon aus, dass sie sich von der gleichnamigen Rock-Band hat inspirieren lassen.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern, September 2019

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Februar 2018

Getty Images Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

