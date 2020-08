Cäcilia Zimmer hat sich offenbar für einen kleinen Metropolen-Wechsel entschieden! Im Jahr 2019 kämpfte sie noch um den Titel Germany's next Topmodel – und lernte während ihrer Teilnahme am Castingformat Sarah Almoril (22) kennen. Bei den beiden stimmte die Chemie sogar so gut, dass sie sich kurz nach der Show entschieden hatten, gemeinsam eine WG in Berlin zu gründen. Seit wenigen Wochen ist das aber schon wieder Geschichte, denn Cäcilia kehrte der Hauptstadt den Rücken und kehrte wegen gesundheitlicher Probleme zurück in ihre Heimat Freiburg. Doch da hielt es sie offenbar auch nicht lang: Die Brünette gab nun bekannt, dass sie ins Ausland gezogen ist!

Auf Instagram überraschte Cäcilia nun mit einem neuen Posting. Der Text zu einer ganzen Selfie-Reihe deutete nämlich an, dass die Laufstegschönheit ihr Heimatland verlassen hat: "Goodbye Deutschland", lauteten die Zeilen, die die Follower aufmerksam werden ließen. Und tatsächlich: In ihrer Story verriet Cäcilia dann auch anhand von Bildern, welche Stadt sie nun ihren Wohnort nennt: Tatsächlich zog es sie in die englische Hauptstadt London!

Wie lange sie in der Metropole leben wird, wisse sie allerdings noch nicht. Was sie hingegen genau weiß: Mit ihrem Umzug nach London ist nun auch Schluss mit einem alten Laster – dem Rauchen! In ihrer Instagram-Story hält Cäcilia ihre Community aktuell akribisch über ihren Nikotin-Entzug auf dem Laufenden.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril und Cäcilia Zimmer

Instagram / caecilia.gntm.2019 Cäcilia im Juli 2019 in Berlin

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2019

