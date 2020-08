Carina Spack (24) ist in Sachen Boxen keine blutige Anfängerin! Am vergangenen Dienstag war es offiziell: Das TV-Format Promiboxen geht in die nächste Runde und soll auf Sat.1 im September ausgestrahlt werden. Unter den diesjährigen Teilnehmern befinden sich auch Jade Übach (26) und Carina Spack, die im Ring gegeneinander antreten sollen. Ein Video beweist nun: Carina kann offensichtlich bereits wie ein Profi boxen!

In dem Clip, der der Bild vorliegt, ist zu sehen, dass die Reality-TV-Kandidatin 2017 auf einer Kirmes gegen einen Mann in den Ring gestiegen ist! Bei dem Fight bewies die Blondine ordentlich Kampfgeist und hatte offenbar gar keine Scheu, die Fäuste fliegen zu lassen. Hat ihre Gegnerin Jade also überhaupt eine Chance gegen die 24-Jährige beim "Promiboxen"? Zumindest sollte die einstige Love Island-Kandidatin bei der Vorbereitung auf den Kampf besser Gas geben.

Dabei hat die Beauty allen Grund zu befürchten, dass Carina nicht gerade zimperlich mit ihr im Boxring umgehen wird. Vor wenigen Tagen gab sie noch im Trashgeflüster-Podcast gegenüber Sam Dylan (29) preis, dass sie und die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin in diesem Leben keine Freunde mehr werden. "Für Carina bin ich der Teufel", war sich Jade sicher.

