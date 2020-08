Hat Darya Sudnishnikova ihr Kind etwa schon entbunden? Seit ihrer Schwangerschaftsverkündung gewährte die 14-Jährige im Netz immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Als aufstrebende Influencerin hielt sie für ihre schnell wachsende Community zuletzt wirklich jede Neuigkeit fest. Beispielsweise teilte sie die Sorge, keine Klinik für die Geburt zu finden – sie wurde gleich von mehreren Krankenhäusern abgewiesen. Nun sieht es allerdings so aus, als habe der Teenager eine frohe Botschaft zu verkünden!

Ihre aktuelle Instagram-Story lässt die Gerüchteküche nur so brodeln, denn: Die junge Russin deutet an, dass sich in ihrem Leben etwas Gravierendes getan habe! "Ich werde bald eine Neuigkeit mit euch teilen", schreibt Darya – und dabei scheint es sich um eine besonders positive Sache zu handeln, denn den Post versieht sie mit einem glücklichen Emoji und Herzen! Unwahrscheinlich wäre die Geburt ihres Kindes nicht, da sie gestern bereits ins Krankenhaus eingeliefert wurde und darauf wartete, auf die Entbindungsstation zu kommen.

Bleibt also abzuwarten, ob Darya demnächst tatsächlich die Ankunft ihrer kleinen Tochter bekannt gibt! Unwahrscheinlich ist allerdings, dass ihr elfjähriger Freund sie im Kreißsaal unterstützt hat. Die Ärzte hatten Ivan dieses Vorhaben verboten, da eine Geburt für einen Jungen seines Alters eine traumatische Erfahrung sei.

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova, russische Influencerin

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Bald-Mama Darya Sudnishnikova im April 2020

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova (rechts) und ihr Freund Ivan im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de