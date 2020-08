Familie Irwin bekommt erneut Zuwachs! Bindi (22) und ihr Mann Chandler (23) erwarten nach ihrer Hochzeit vor wenigen Monaten nun nämlich ihr erstes gemeinsames Baby. Das gaben die Eltern in spe mit einem zuckersüßen Foto auf Social Media bekannt. Ihre Mutter Terri hatte bereits betont, wie sehr sie sich auf ein Enkelkind freut. Und nun meldete sich auch der werdende Onkel zu Wort: Robert (16) ist ganz aus dem Häuschen.

"Das sind die aufregendsten Nachrichten überhaupt. Ich freue mich so für Bindi und Chandler", schwärmte er auf seinem Instagram-Account. Er könne es noch gar nicht fassen, dass er demnächst eine Nichte oder Neffen bekommt. "Es ist so eine schöne Zeit für unsere Familie", schrieb er weiter. Er sei gespannt auf dieses neue Kapitel und auf all den Spaß und die Abenteuer, die der kleine Wildlife-Warrior mit sich bringt.

Wie nah sich Robert und Bindi stehen, wurde schon bei der Hochzeit der 22-Jährigen deutlich. Sie wurde nämlich von ihrem jüngeren Bruder zum Altar geführt – der damit die Rolle ihres verstorbenen Vaters Steve (✝44) übernahm. Er beschrieb diesen Moment damals als einen der bedeutendsten seines Lebens.

Getty Images Robert Irwin im November 2019 in New York

Getty Images Robert, Terri und Bindi Irwin mit Chandler Powell im November 2019 in Brisbane

Getty Images Chandler Powell, Bindi und Robert Irwin im April 2018 in Hollywood

