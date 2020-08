Emotionaler Abschied von Claudia Kohde-Kilsch (56)! Die ehemalige Tennisspielerin war in der vergangenen Woche in der beliebten Fernsehsendung Promi Big Brother in das Märchenland eingezogen. Allerdings wurde der Reality-TV-Traum der 56-Jährigen schon nach wenigen Tagen beendet – denn: Ihre Konkurrenz wählte sie als erstes aus dem TV-Knast, weil sie meinten, sie würde den Exit am besten verkraften. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, warum nach ihrem Rauswurf trotzdem die Tränen flossen.

"Ich war natürlich enttäuscht und traurig, weil ich in den Tagen, die ich da war, eine mega Zeit hatte", begründete Claudia ihren Gefühlsausbruch nun gegenüber Promiflash und berichtete: "Das kam so plötzlich, das war wie ein Schock. Es hatte keiner damit gerechnet, dass schon jemand am Montag gehen muss." Nachdem sie diesen ersten Schock überwunden gehabt habe, sei eine große Anspannung von ihr abgefallen. "Dann musste ich es einfach raus lassen", erklärte sie.

Anfangs habe Claudia zwar Bedenken gehabt, ob sie mit den Umständen des TV-Experiments klar komme, jedoch hätten sich ihre Zweifel schnell in Luft aufgelöst. "Meine Grenze war noch lange nicht erreicht. Ich hätte locker noch länger ausgehalten", stellte sie klar. Außerdem vermisse sie auch den gemeinsamen Spaß in der Show, denn sie habe sich insbesondere mit ihrer "Promi Big Brother"-Kollegin Simone Mecky-Ballack (44) gut verstanden.

Anzeige

Instagram / claudiakohdekilsch Claudia Kohde-Kilsch im Juli 2020

Anzeige

Instagram / claudiakohdekilsch Claudia Kohde-Kilsch im Juli 2020

Anzeige

Instagram / claudiakohdekilsch Claudia Kohde-Kilsch, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de