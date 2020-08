Wird es bei Ben Affleck (47) etwa schon ernst? Seit Anfang des Jahres ist der Hollywoodstar nach einem längeren Single-Dasein endlich wieder glücklich vergeben. Seine neue Partnerin Ana de Armas (32) und er scheinen kaum noch Zeit ohne einander zu verbringen. Immer wieder werden die beiden turtelnd zusammen abgelichtet. Doch wie sieht es mit Kindern und Hochzeit aus: Ist Ben schon bereit, mit Ana eine Familie zu gründen?

Offenbar möchte das Liebespaar nichts überstürzen. Ein Insider plauderte gegenüber Hollywood Life aus: "Sie machen sich keinen Druck, was schön ist." Ben und Ana scheinen demnach noch nicht darüber nachzudenken, ihre Beziehung auf die nächste Ebene zu heben. Sie genießen einfach ihre Zweisamkeit, wie der Informant weiter verriet: "[Ben] traf [Ana] zum richtigen Zeitpunkt in seinem Leben. Ihm gefällt, dass sie humorvoll und schön ist, und auch, dass es so einfach mit ihr ist."

Bevor der zweifache Oscar-Preisträger die Schauspielerin kennenlernte, hatte er mit seinem Alkoholrückfall für Schlagzeilen gesorgt. Aktuell soll Ben nüchtern sein. "Er hat wirklich an sich gearbeitet, weshalb die Beziehung so gut funktioniert", so die Quelle weiter.

MEGA Ben Affleck und seine Freundin Ana de Armas, Juni 2020

Instagram / ana_d_armas Ben Affleck und Ana de Armas

Snorlax / MEGA Ana de Armas und Ben Affleck

