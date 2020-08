War Mike Singer (20) schon immer scharf auf den Jurysessel? Nachdem bereits feststand, dass Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) in der nächsten Staffel nicht mehr neben Dieter Bohlen (66) sitzen werden, ist nun der erste DSDS-Juror bekannt, der nachrücken wird: Teenie-Schwarm Mike Singer soll demnächst den Gesang der Kandidaten knallhart bewerten. Viele Fans hatten den Shooting-Star wohl nicht unbedingt auf dem Schirm – dabei hatte Mike gegenüber Promiflash schon 2017 verraten, dass er sich durchaus einen Job bei einem Musikformat vorstellen könne.

Promiflash traf den einstigen The Voice Kids-Kandidaten damals zum Interview und hakte direkt mal nach, inwiefern er sich vorstellen könnte, selbst einmal Teil einer Castingshow-Jury zu werden: "Ich könnte mir das schon irgendwie vorstellen, weil ich denke, dass ich auch das so erlebt habe, was die Kandidaten erlebt haben", erklärte er daraufhin. Allerdings sprach vor drei Jahren für Mike noch etwas ganz klar dagegen: "Aber ich bin natürlich auch erst 17 Jahre alt und ich habe noch nicht so viel Erfahrung wie Coaches, die jetzt da sitzen", gab er zu verstehen.

Genügend Erfahrung scheint er nun also in der vergangenen Zeit im Showbusiness gesammelt zu haben... Im Interview mit RTL gab er sich jedenfalls überaus selbstbewusst im Hinblick auf die neue Aufgabe: "Ich fühle mich sehr geehrt, in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde." Er freue sich sehr auf die Kandidaten und seinen neuen Job.

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Getty Images Mike Singer, Dezember 2017

Getty Images Mike Singer im November 2018 in Bilbao

