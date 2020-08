Jude Law (47) hält sein Privatleben sehr gerne aus der Öffentlichkeit heraus – hat er sich nun trotzdem verraten? Vor ein paar Tagen kamen Gerüchte auf, dass der 47-Jährige und seine Ehefrau Phillipa Coan Eltern geworden sind. Der Grund: Phillipas Babybauch ist auf aktuellen Fotos nicht mehr zu sehen! Nun gibt es wieder Raum für Spekulationen: Ausgerechnet Jude selbst lieferte jetzt Hinweise auf das Geschlecht des Babys!

Einige Paparazzi lichteten den "Anna Karenina"-Darsteller am Mittwoch in London ab. Die Schnappschüsse zeigen, wie er eine Bäckerei verlässt – vor seinem Oberkörper hält er dabei eine Papier-Tortenbox. Feiern die frisch gebackenen Eltern etwa eine Babyparty? Schaut man genauer hin, erkennt man auf der Schachtel außerdem pinke Kerzen. Gut möglich also, dass sie die Geburt einer kleinen Tochter zelebrieren!

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Law-Familie eine heimliche Party feiert. Nach der Hochzeit im engsten Kreis feierte er kurz darauf noch eine größere Party in Südfrankreich, für die er extra einen angrenzenden Zugang zu einem Friedhof sperren lies. Es bleibt also abzuwarten ob und wann sich das Ehepaar noch zu den Baby-Gerüchten äußert.

©EROTEME.CO.UK / MEGA Jude Law, August 2020

MEGA Phillipa Coan und Jude Law

Backgrid/ ActionPress Jude Law und Phillipa Coan in NYC

