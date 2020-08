So nah sind sich Massimo Sinató (39) und Jorge González (53)! Seit sieben Jahren stehen die beiden gemeinsam für die beliebte Tanzsendung Let's Dance vor der Kamera. Während Profitänzer Massimo bereits seit 2010 dabei ist, stieß Juror Jorge im Jahr 2013 dazu. Über all die Jahre sind die beiden Männer ziemlich gute Freunde geworden – und sich gegenseitig ans Herz gewachsen: Zu Jorges Geburtstag verfasste Massimo jetzt rührende Zeilen.

Via Instagram veröffentlichte der Mann von Moderatorin Rebecca Mir (28) ein paar gemeinsame Fotos mit dem Geburtstagskind, das am Dienstag 53 Jahre wurde – die Aufnahmen entstanden allesamt am "Let's Dance"-Set. Dazu schrieb Massimo: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen süßen kubanischen Seelenverwandten Jorge." Er freue sich schon darauf, Jorge nach der Gesundheitskrise wieder richtig in den Arm zu nehmen.

Auch Juror-Kollegin Motsi Mabuse (39) widmete Jorge einen Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. Zu einer Reihe gemeinsamer Tanzvideos schrieb sie: "Alles Liebe zum Geburtstag an meinen besten Freund Jorge Gonzalez! Mit das Beste an 'Let's Dance' war, dass ich dich kennengelernt habe." Wusstet ihr, dass diese "Let's Dance"-Gesichter so gut miteinander befreundet sind? Stimmt ab!

Getty Images Daniel Hartwich, Julia Dietze, Massimo Sinató und Jorge Gonzalez bei "Let's Dance", 2018

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Jorge Gonzalez am "Let's Dance"-Set, 2020

Getty Images Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse

