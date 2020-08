Vera Int-Veen (52) verkuppelt offenbar weiter! Erst vor wenigen Tagen ging die aktuelle Staffel der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht zu Ende. In den vergangenen Folgen hatten die Junggesellen Andrea, Dennis, Meik, Heiko und Philipp im Fernsehen nach der großen Liebe gesucht – und dabei einige Frauen kennengelernt. Die Zuschauer schienen vom neuen Konzept des Formates jedoch wenig begeistert, schlechte Quoten waren die Folge. Doch trotz der schlechten Einschaltquoten sucht "Schwiegertochter gesucht" bereits jetzt wieder nach neuen liebeshungrigen Söhnen!

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Formates durften sich die "Schwiegertochter gesucht"-Fans jetzt über mehrere Clips der Söhne freuen, in denen die TV-Lieblinge berichten, wie es ihnen seit dem Ende der Show ergangen ist. Allerdings überraschten die Verantwortlichen auch mit ganz besonderen Neuigkeiten: Die Produktionsfirma scheint schon jetzt mit einer weiteren Staffel zu planen. "Ab jetzt suchen wir wieder neue Söhne!", heißt es in der Beschreibung eines Videos – und auch in einem weiteren Post wird zum Casting aufgerufen: "Suchst du auch nach der großen Liebe? Dann bewirb dich jetzt."

Zuvor musste das kultige TV-Format allerdings einen erheblichen Quotenrückgang verbuchen: Während den Auftakt der aktuellen Staffel noch 2,63 Millionen Zuschauer verfolgten, sah es zum Ende schon wesentlich magerer aus, wie eine Auswertung von Quotenmeter zeigt. Das Finale schauten nur noch 2,1 Millionen Menschen im Fernsehen – das entsprach einem Anteil von 8,4 Prozent.

Anzeige

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen, Moderatorin

Anzeige

MG RTL D Vera Int-Veen, Moderatorin von "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

TVNOW Vera Int-Veen für die 13. Staffel von "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de