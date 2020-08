Kader Loth (47) schiebt nicht länger Kilo-Frust! Erst vor wenigen Monaten hatte die TV-Bekanntheit Promiflash verraten: Durch die aktuelle Situation hat etwas zu sehr geschlemmt und ein paar unliebsame Hüftpölsterchen angesetzt. Deshalb hat ihr zwischenzeitlich keine ihrer Jeanshosen mehr gepasst. Dieses Problem ist aber längst Geschichte. Ein neuer Schnappschuss beweist: Kader hat ihren Extra-Pfunden den Kampf angesagt und ist wieder top in Form.

Nur in Leggins und Sport-BH posiert die 47-Jährige für ein Foto, das sie jetzt auf Instagram gepostet hat und gewährt damit freie Sicht auf ihren flachen Bauch. "So langsam ist der Corona-Speck weg", kommentierte sie stolz. Und ihr Fitness-Outfit deutet es schon an: Die Body-Transformation kommt nicht von ungefähr. "Natürlich trinke ich viel Wasser und bewege meinen Hintern", erklärte sie weiter.

Die Gewichtszunahme war aber nicht der einzige unschöne Nebeneffekt der häuslichen Isolation. Auch auf Friseurbesuche musste die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin lange verzichten – und das hatte Konsequenzen. Ihre Extensions waren so verfilzt, dass sie sich selbst herausreißen musste. Aber mittlerweile sind auch die wieder an Ort und Stelle.

Getty Images Kader Loth im Juli 2014 in Berlin

privat TV-Sternchen Kader Loth

privat Kader Loth, Reality-Darstellerin

