Wie die Zeit vergeht! Erst vor wenigen Tagen hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (31) die Geburt ihres Sohnes offiziell verkündet. Monatelang durften die Fans die werdende Mutter in ihrer Schwangerschaftszeit begleiten und mit auf den großen Tag hinfiebern. Gerade noch war das Model mit XXL-Kugel unterwegs, dann hat der kleine Mann das Licht der Welt erblickt. Mit einem rührenden Throwback-Post erinnert sich Fiona an ihre Schwangerschaft zurück.

"Oh Baby, jetzt bist du einfach raus aus meinem Bauch. Vor ein paar Tagen habe ich dich noch unter meinem Herzen getragen und nun hast du mein Herz direkt von draußen erobert! Wahnsinn... wie schnell das auf einmal ging", richtet das Model auf seinem Instagram-Kanal das Wort direkt an seinen Nachwuchs. Zu dem Foto, das die 31-Jährige hochschwanger mit Mega-Kugel zeigt, gibt es allerdings auch ein paar beunruhigende Nachrichten. Auch wenn der Kleine ihr ganzer Stolz sei, sei derzeit nicht alles "heiterer Sonnenschein". Die vergangenen Tage seien sehr anstrengend für die frischegebackene Mama gewesen.

"Ich habe die letzten Tage viel geweint! Es ist hier aktuell nicht umsonst so still. Ich habe einfach nicht die Energie und die Zeit, die ich gerne hätte, um euch ein bisschen auf meine Reise mitzunehmen", offenbart sie. Schon in einem vorangegangenen Beitrag hatte die Brünette erwähnt, dass sie und ihr Spross noch einmal ins Krankenhaus gewesen waren.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Moe und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

