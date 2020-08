Bekommt Emmy Russ (21) etwa zu viel Aufmerksamkeit? Seit gut einer Woche halten sich die Promi Big Brother-Kandidaten nun schon in dem berühmt-berüchtigten Container auf. Klar, dass es da schon die einen oder anderen Zickereien, tiefgründige Gespräche und ein paar Flirts gab. Besonders Teilnehmerin Emmy polarisiert mit ihrem Sex-Talk und ihrer naiven Art und konnte sich damit schon einiges an Sendezeit sichern. Doch bei den Fans der Show scheint die Dauerpräsenz der Beauty & The Nerd-Bekanntheit nicht gut anzukommen...

Unter einem neuen Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account des TV-Formats mehren sich Kommentare, die ganz deutlich machen: Ein Teil des Publikums hat keine Lust mehr, so viel von Emmy zu Gesicht zu bekommen! "Ist das jetzt eine Emmy-Show? So viele tolle Menschen und immer Emmy...", beschwerte sich eine Userin und ein anderer Zuschauer findet: "Emmy wird die ganze Zeit gezeigt. Frage mich echt, warum. Jasmin [Tawil] und Simone [Ballack] zeigt man kaum."

Viele Fans glauben sogar, dass die 21-Jährige in der Show lediglich eine Rolle spiele – und einer anderen deutschen TV-Blondine nacheifere: Sie ziehen eine Parallele zu Evelyn Burdecki (31)! "Ist nur mir das aufgefallen oder macht sie einen auf Burdecki mit ihrer verpeilten, dümmlichen Art? Das ist so gespielt", lautetet eine kritische Stimme in der Kommentarspalte. "Sie ist ja jetzt schon ein bisschen die Evelyn Burdecki von Sat.1", machte ein weiterer Nutzer seinem Ärger Luft.

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Mai 2020

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

