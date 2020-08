Wie ist Senay Gueler (44) wirklich? In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother fiel der DJ und Schauspieler vor allem durch seine zahlreichen Streitereien mit seinen Mitbewohnern auf. Nachdem das Gerücht aufgekommen war, dass die anderen Teilnehmer sogar befürchteten, dass der 44-Jährige gewalttätig werden könnte, verließ er den TV-Container freiwillig. Zwei Promi-Damen, die mit dem Bartträger bekannt sind, Natascha Ochsenknecht (55) und Natalia Osada (30), waren von seinen Ausrastern überrascht und verteidigten ihn jetzt: Senay sei eigentlich ganz anders!

In Promi Big Brother – Die Late Night Show beschrieben sie den 4 Blocks-Darsteller als familienorientierten Menschen und schoben seine Wutanfälle auf die Extremsituation: "Wenn du halt deine Kippen nicht hast, dein privates Umfeld. Er hängt auch sehr an seiner Tochter und dann kommt da das eine zum anderen", erklärte Natascha den Moderatoren. Trotzdem hätte sie es schön gefunden, wenn er auch seine andere Seite gezeigt und bewiesen hätte, dass man vor ihm keine Angst haben müsse. Auch Natalia sprang ihrem guten Freund zur Seite: "Senay hatte, glaube ich, grundsätzlich nicht so die Leute da drinnen", versuchte sie, sein Verhalten zu erklären.

Ebenfalls eine hohe Meinung von Senay hat Ex-Tennisspielerin Claudia Kohde-Kilsch (56), die dieses Jahr bei Promi BB mitgemacht hatte: "Er ist ein Exemplar für sich. Er ist hochintelligent, mit ihm kann man tolle Gespräche führen", beschrieb sie ihren ehemaligen Mitbewohner.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Instagram / nataliaosada Natalia Osada im Mai 2020 in Düsseldorf

Instagram / claudiakohdekilsch Claudia Kohde-Kilsch im April 2020

