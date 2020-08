Die Gerüchteküche brodelt immer mehr! Seit dem Kennenlernen von Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) schritt ihre Liebe im Eiltempo voran: So waren sich die zwei erst im Oktober 2019 begegnet, verlobten sich vergangenen Juli dann aber bereits. Jetzt meinen ihre Fans, dass das Paar möglicherweise noch einen Schritt weiter gegangen sein könnte: Schließlich trug Brooklyn zuletzt einen Goldring am linken Ringfinger, der stark an einen Ehering erinnert. Auf neuen Aufnahmen befindet sich das Schmuckstück noch immer an der verdächtigen Hand!

Keine Geringere als Brooklyns Mutter Victoria Beckham (46) postete den jüngsten Schnappschuss, der die Community des Promi-Clans in Grübeln bringt: Auf dem Foto sind eben nicht einfach nur ihr Erstgeborener und dessen Bruder Cruz Beckham (15) zu sehen... Der Fotografiestudent stützt sein Gesicht auf seiner linken Hand ab – und siehe da: Der goldene Ring ziert noch immer den Finger des 21-Jährigen. Na, ob nun wohl auch Vic auf diese Weise die Heirat ihres Sohnemanns andeutet? Immerhin taucht der Ring auch wieder in Pics auf Brooklyns eigenem Profil auf.

Eine möglicherweise vorgezogene Hochzeit ist allerdings nicht das einzige Gerücht, das aktuell das Paar umgibt: Mit einer Bildunterschrift hatte Nicola höchstpersönlich Schwangerschaftsspekulationen ausgelöst! Ein Foto mit Brooklyn hatte sie mit "baby b" kommentiert.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / victoriabeckham Brooklyn und Cruz Beckham im August 2020

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

