TikTok-Sternchen Enyadres (21) hat sich getraut und sich die Lippen auftunen lassen – das Ergebnis lässt derzeit allerdings noch zu wünschen übrig! Durch ihre Kurven und vor allem ihren Hüftschwung wurde die Blondine auf der Lipsync-Plattform berühmt. Ganz zufrieden war die Sängerin mit ihrem Aussehen aber offenbar nicht, denn für einen perfekten Kussmund hat Enya jetzt ein wenig nachhelfen lassen. Kurz nach dem Aufspritzen zeigt sich die 21-Jährige jetzt ihren Fans, die bei dem noch recht geschwollenen Anblick ziemlich skeptisch sind...

In ihrer Instagram-Story startete die TikTokerin am Mittwoch eine Frage-Antwort-Runde – und die insgesamt eine Million Follower quetschten sie natürlich beinahe ausschließlich zu ihren Lippen aus. "Meine Lippen sind definitiv angeschwollen, aber das wird nicht so bleiben, die Schwellung wird deutlich zurückgehen", beruhigte Enya nach kritischen Nachfragen zur Größe ihres Mundes. In zwei Wochen sei das Endergebnis zu sehen. Eine spontane Idee sei es zudem nicht gewesen, dass sie sich einen Milliliter Hyaluron hat injizieren lassen – schon vor einigen Jahren habe sie darüber nachgedacht: "Ich wollte es ausprobieren, weil ich es bei anderen Leuten ganz schön fand. Ich bin alt genug und ich habe lange darüber nachgedacht."

Auch etwas mehr Volumen habe sich die "Bandit"-Interpretin gewünscht. Freunde hätten ihr zwar von dem Eingriff abgeraten, aber davon hat sich die Social-Media-Bekanntheit nicht beirren lassen: "Im Endeffekt habe ich auf mein Herz gehört. Ich mache das für mich und sonst niemanden. Ich muss es ja schön finden." Das riet Enya auch ihren Followern – zwar sei der Eingriff nicht allzu schmerzhaft, aber nur um jemand anderem zu gefallen, sollte man ihn nicht durchführen lassen.

Anzeige

Instagram / enyadres Enyadres im Juli 2020

Anzeige

Instagram / enyadres Enyadres im August 2020

Anzeige

Instagram / enyadres Enyadres, TikTok-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de