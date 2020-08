Britney Spears (38) hat ein neues Video veröffentlicht, in dem sie vermeintlich Fanfragen beantwortet, doch gibt stattdessen weitere beunruhigende Details preis. Seit Wochen sorgt sich die Netzgemeinde um die "Toxic"-Interpretin, denn immer wieder zeigte sie sich in kurzen Clips scheinbar verwirrt. Schnell bildeten sich auf Social Media die ersten Verschwörungstheorien unter dem Hashtag #FreeBritney, dass Britney gegen ihren Willen in ihrem Haus festgehalten und durch die andauernde Vormundschaft mundtot gemacht werde. Nun äußerte die 38-Jährige gewohnt unbeeindruckt von dem Web-Rummel um ihre Person, dass sie nur zweimal in den vier Jahren, in denen sie in Las Vegas gelebt hat, mit einem Freund ausgegangen sei.

Schon zum wiederholten Mal startete Brit eine Frage-Antwort-Runde auf Instagram. In dem neuesten Clip geht sie jedoch wieder nicht auf die Sorgen ihrer Community ein, sondern darauf, welches ihr liebstes Parfüm sei, welche Fastfood-Kette sie bevorzuge und eben, wann die US-Amerikanerin das letzte Mal eine große Party besucht habe. "Ob ihr es glaubt oder nicht: Ich habe vier Jahre lang in Las Vegas gelebt und das letzte Mal bin ich vor drei oder vier Jahren dort ausgegangen und habe mit einem Freund getanzt", lautete die Antwort, die erneut zu Aufregung unter den Fans führte. Im Kommentar zum Clip ergänzte sie schließlich: "Ich glaube, ich bin doch zweimal in Las Vegas ausgegangen. Ups!" Beruhigt konnte dieses Statement aber kaum jemanden unter dem Posting.

Während einige User mittlerweile der festen Überzeugung sind, dass es sich bei alldem um einen PR-Stunt handelt, schreiben andere: "Wir wollen nur eine einzige Sache von dir wissen: Geht es dir gut?" Dass die zweifache Mutter ausgerechnet auf diese brennende Frage nicht eingeht, soll ein weiterer Beweis dafür sein, dass sie ihre eigenen Social-Media-Accounts nicht selbst pflegt. Alles Quatsch, behauptete zumindest ihr Vater Jamie Spears (68) in einem Interview mit The Post Anfang August.

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears, Juli 2020

RAMEY PHOTO/ MEGA Jamie Spears, 2008

