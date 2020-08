Ein besonderes Jubiläum für Prinzessin Anne (70)! Die Tochter von Queen Elizabeth II. (94) ist nicht gerade für ausschweifende Partys oder ein dekadentes Luxusleben bekannt. Ganz im Gegenteil – die zweifache Mutter gilt als am härtesten arbeitende Royal und wird von Fans für ihre lockere und bodenständige Art geschätzt. Selbst einen besonderen Tag wie den heutigen geht Anne offenbar ganz entspannt an. Die Prinzessin feiert ihren 70. Geburtstag – und das ohne viel Prunk!

Laut Hello! verbringt Anne ihren Ehrentag gemeinsam mit Ehemann Timothy Laurence bei einem Segelausflug vor der schottischen Küste. Obwohl sie in diesem Jahr auf eine große Party verzichtet, kann sie sich über einige liebe Glückwünsche seitens der Familie freuen. Ihr großer Bruder Prinz Charles (71) teilte zum Beispiel ein Video auf Instagram mit Throwback-Bilder der beiden Geschwister. "Wir wünschen der Prinzessin einen sehr schönen 70. Geburtstag. Lasst uns einige Familienfotos der vergangenen Jahrzehnte anschauen", heißt es in dem Post.

Auch Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) ließen es sich nicht nehmen, Anne im Netz zu gratulieren. Außerdem veröffentlichte der Palast zur Feier des Tages drei neue Porträts des Geburtstagskindes. Hättet ihr gedacht, dass Anne ihren Geburtstag so verbringt? Stimmt ab!

Prinzessin Anne in Gatcombe Park

Prinz Charles, Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne

Prinzessin Anne in Gatcombe Park

