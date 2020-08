Da lässt aber jemand ganz schön tief blicken! Rita Ora (29) gehört schon seit einigen Jahren zur absoluten Elite der Popmusik. Doch die Blondine versteht es auch, durch ihren Look von sich reden zu machen: So zeigt sich Rita nur zu gerne in knapper, extravaganter Kleidung, die nicht viel der Fantasie überlässt. Nun überraschte Rita ihre Fans mal wieder mit ihrer Outfit-Wahl: Sie zeigte sich in einem Kleid mit gewaltigem seitlichen Ausschnitt – bei dem nicht ganz klar ist, ob das überhaupt so gedacht war!

Auf Instagram veröffentlichte Rita das Foto, das Rätsel aufgibt. Darauf zu sehen: Rita, die sich buchstäblich vor Lachen krümmt – in einem Kleid, das so gut wie nichts verdeckt. Das schwarze Dress hat nämlich ein XXL-Loch an der Seite, das die Sicht auf ihren durchtrainierten Körper nahezu komplett freigibt. Immerhin: Rita trägt darunter einen XXS-Bikini, der zumindest das Allernötigste verdeckt. Ist hier etwa eine Naht gerissen oder soll das genau so sein? "Manchmal muss man einfach lachen", schrieb Rita lediglich zum spaßigen Schnappschuss.

Aktuell scheint Rita ansonsten voll und ganz auf den Boho-Style zu setzen – und heizte ihrer Community damit schon in den vergangenen Tagen ordentlich ein: Während ihres Ibiza-Urlaubes zeigte sie sich gerne in weißen Kleidchen, mit Kopftuch und stets reichlich goldenem Schmuck – dafür aber ohne BH!

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora auf Ibiza

MEGA Rita Ora im August 2020

