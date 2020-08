Seit ein paar Wochen ist Lena Gerckes (32) Terminkalender verdammt leer, denn die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist frischgebackene Mama. Während sie früher als Model, Moderatorin oder Designerin in der ganzen Welt unterwegs war, spielt sich ihr Alltag mittlerweile hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. In einem neuen Social-Media-Update stellte die Blondine jetzt klar: Sie genießt die Mama-Tochter-Zeit in vollen Zügen.

Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein Foto, das sie mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen zeigt und dementsprechend ihre aktuelle Stimmung perfekt widerspiegelt. "Nur ein Selfie auf meinem Teppich, um euch zu sagen, dass ich seit Wochen nichts Besonderes mache – und ich liebe es", schrieb sie zu dem Post. Sie habe zu Hause die beste Zeit mit ihrem kleinen Sonnenschein. Womit wohl ganz klar ihr Töchterchen Zoe gemeint ist.

Als Beweis ihrer Mutterliebe trägt sie die Kleine nicht nur in ihrem Herzen, sondern mittlerweile auch um den Hals. Schon kurz nach der Geburt präsentierte die Beauty ihren Fans ihr neues Schmuckstück: eine silberne Kette mit dem Namen "Zoe". Wünscht ihr euch mehr Mama-Content von Lena? Stimmt ab!

Getty Images Lena Gercke im Juli 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe im August 2020

