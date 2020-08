Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Pamela Reif! Heutzutage gehört die 24-Jährige nicht nur zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands – die topfitte Blondine ist vor drei Jahren auch unter die Autoren gegangen. Nach ihrem Buch "Strong & Beautiful", in dem sie 2017 über Training und Ernährung gesprochen hatte, folgte zwei Jahre später das Kochbuch "You deserve this". Jetzt öffnet sich ein weiteres Kapitel im Leben der Fitnessqueen!

In ihrer Instagram-Story gibt Pamela (24) bekannt: "Ich habe den Vertrag für ein weiteres Kochbuch unterschrieben. Ich in total aufgeregt", freut sich die Sportmaus. Allerdings müssen sich ihre Fans trotz aller Vorfreude etwas gedulden: "Es kommt etwa im September 2021 auf den Markt, es ist ein superlanger Prozess", erklärt die blonde Beauty.

Bis zur Veröffentlichung ihres neuen Werks kann sich Pamelas Community aber auf etwas anderes freuen: Im Moment arbeitet die Hobbyköchin bereits an weiteren kulinarischen Projekten – und ihr Bruder Dennis fotografiert schon fleißig ihre Gerichte. Bleibt abzuwarten, wann die Netzschönheit mehr über diese Zusammenarbeit ausplaudert!

Instagram / pamela_rf Pamela Reif auf den Malediven

Instagram / pamgoesnuts Pamela Reif, Netz-Berühmtheit

Instagram / pamgoesnuts Pamela Reif, Fitness-Influencerin

